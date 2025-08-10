"بسبب ترشيحه للكرة الذهبية".. أشرف حكيمي يرد على اتهامه بالاغتصاب

كتب- نهى خورشيد:

كسر النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صمته للمرة الأولى منذ اتهامه في قضية اغتصاب عام 2023.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية كشفت أن النيابة العامة في نانتير طالبت بإحالة اللاعب إلى المحاكمة، موضحة أن العقوبة في حال إدانته قد تصل إلى 15 عاماً من السجن.

وفي المقابل، نفى حكيمي هذه الاتهامات، واعتبرها محاولة لابتزازه مالياً، كما أعلن نادي باريس سان جيرمان في بيانات سابقة دعمه الكامل للاعب وثقته في العدالة.

وقال حكيمي في مقابلة مع قناة "كانال+" الفرنسية، :"أنا هادئ، لكن أن يتم اتهامك ظلماً فهذا أمر فظيع وغير عادل، لا أتمنى لأحد أن يمر بهذه التجربة، لكنني واثق أن الحقيقة ستظهر".

وأضاف: "لا ألوم نفسي على أي شيء، وكل من يعرفني يدرك ذلك، تركيزي الآن على عائلتي وكرة القدم، والحقيقة ستظهر في النهاية".

وتزامن فتح القضية مرة آخرى عقب تواج اسم حكيمي ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.

ومن المقرر أن يُقام حفل تسليم الجوائز يوم الإثنين 22 سبتمبر المقبل على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.