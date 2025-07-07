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الهلال يُنهي اتفاقه مع لاعب ريال مدريد السابق

01:34 م الإثنين 07 يوليه 2025

الهلال السعودي

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كتب - محمد القرش:

أنهى نادي الهلال السعودي اتفاقه مع لاعب ريال مدريد السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" فإن ثيو هيرنانديز لاعب إي سي ميلان انتقل إلى الهلال.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن هذا الانتقال جاء بعد اتفاق شفهي أبرم قبل أسبوعين.

واختتم رومانو أن ميلان سيحصل على 25 مليون يورو كرسوم انتقال، حيث يوقع ثيو عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسبق للظهير الأيسر الفرنسي أن لعب في صفوف ريال مدريد في موسم 2017/18، قبل أن ينتقل إلى الميلان في موسم 2019/20.

وفي الموسم الماضي، ساهم ثيو في 11 هدفا (سجل 5 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة) خلال 49 مباراة "4.95 ألف دقيقة" بجميع المسابقات مع الميلان

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