كتب - نهى خورشيد

أعلن النادي الإفريقي التونسي تعيين الدكتورة ريم دجبي بن نصر في منصب المعدة الذهنية للفريق الأول، ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وتُعد ريم من أصحاب الخبرات في مجال الطب النفسي الرياضي، إذ تمتلك معرفة واسعة في العلاج السلوكي والتعامل مع الضغوط الذهنية، إلى جانب تخصصها في التنويم الإيحائي، والبرمجة اللغوية العصبية، والطب النفسي القانوني.

وكان الإفريقي تعاقد مع عدد من الصفقات الجديدة أبرزها الحارس عبد المهيب الشامخ، وفراس شواط نجم الإسماعيلي السابق، وحسام بن علي، وذلك لتعزيز حظوظه في المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.