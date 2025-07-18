مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

نادي رع

جميع المباريات

إعلان

الهلال السعودي يقترب من تجديد عقد ياسين بونو

03:21 ص الجمعة 18 يوليو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    ياسين بونو رجل مباراة الهلال
  • عرض 11 صورة
    ياسين بونو حارس مرمى الهلال (1)
  • عرض 11 صورة
    ياسين بونو لاعب الهلال (1)
  • عرض 11 صورة
    ياسين بونو يتصدر لركلة جزاء فالفيردي
  • عرض 11 صورة
    ياسين بونو يتصدر لركلة جزاء فالفيردي
  • عرض 11 صورة
    ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب
  • عرض 11 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 11 صورة
    ياسين بونو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أنهى فريق الهلال السعودي اتفاقه مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو، لتمديد تعاقده مع الفريق السعودي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد الحارس المغربي ياسين بونو مع فريق الهلال السعودي في يونيو 2026.

وذكرت صحيفة "الميدان" السعودية، أن الهلال اتفق مع الحارس المغربي لتجديد تعاقده لمدة موسمين، بخلاف الموسم المتبقي في تعاقده مع الفريق، مما يعني أن تعاقد اللاعب سينتهي في 2028 بدلا من 2026.

وظهر الحارس المغربي بمستوى مميز في بطولة كأس العالم للأندية رفقة فريق الهلال، نجح في قيادة الفريق للصعود إلى الدور ربع النهائي بالمونديال.

وكان صاحب الـ 34 عاما، انضم إلى فريق الهلال السعودي في أغسطس من عام 2023، قادما من فريق إشبيليه الإسباني.

وشارك الحارس المغربي مع فريق الهلال، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في 49 مباراة بكل البطولات، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 16 مباراة وتلقت شباكه 58 هدفا.

أقرأ أيضًا:

يلقب بـ المايسترو.. من هو حسام الصادق الذي يفاوضه الزمالك؟

يقترب من الدوري الفرنسي.. القادسية السعودي يعلن رحيل نجم الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين بونو الهلال السعودي كأس العالم للأندية تجديد عقد ياسين بونو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تطبق في هذا الموعد.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بـ12% سنويا
في بيان مشترك.. 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة سوريا