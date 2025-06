كتب- محمد عبدالهادي:

شنت جماهير فريق بورتو البرتغالي، هجومًا قويًا على اللاعبين بعد التعادل مع الأهلي وتوديع كأس العالم للأندية عقب احتلال المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

وحصد فريق بورتو نقطتين في مونديال الأندية عقب تعادله مع بالميراس البرازيلي والأهلي، وخسارته من إنتر ميامي الأمريكي.

وعقب التعادل مع الأهلي في الجولة الثالثة والأخيرة، وعودة الفريق للعاصمة البرتغالية لشبونة قامت جماهير بورتو بمهاجمة اللاعبين من خلال مطاردة الأتوبيس الخاص بهم.

ورصد مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي، مطاردة الجماهير لبعض اللاعبين والمدير الفني للفريق في محاولة للاعتداء عليهم، قبل أن تتدخل الشرطة وتفض الموقف.

جدير بالذكر أن فريقي إنتر ميامي وبالميراس تأهلا لدور الـ16 من كأس العالم للأندية، بعدما حصد كل منهما 5 نقاط في المجموعة الأولي.

Porto fans give middle finger to players and staff after they failed in Club World Cup pic.twitter.com/2tfImof9Cv