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"بعد التعادل مع الأهلي وتوديع المونديال".. اعتداء جماهير بورتو على اللاعبين (فيديو)

10:58 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    لاعب بورتو يحتفل بهدفه (2)
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    لاعب بورتو يحتفل بهدفه (1)
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    الأهلي ضد بورتو
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    سامو لاعب بورتو
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    لاعب بورتو (1)
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    مباراة بورتو وبالميراس (1)
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    مباراة بالميراس ضد بورتو (1)
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    بالميراس ضد بورتو (1)
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    مباراة بورتو وبالمراس (1)
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    بورتو وبالميراس
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    مباراة بورتو وإنتر ميامي
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كتب- محمد عبدالهادي:

شنت جماهير فريق بورتو البرتغالي، هجومًا قويًا على اللاعبين بعد التعادل مع الأهلي وتوديع كأس العالم للأندية عقب احتلال المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

وحصد فريق بورتو نقطتين في مونديال الأندية عقب تعادله مع بالميراس البرازيلي والأهلي، وخسارته من إنتر ميامي الأمريكي.

وعقب التعادل مع الأهلي في الجولة الثالثة والأخيرة، وعودة الفريق للعاصمة البرتغالية لشبونة قامت جماهير بورتو بمهاجمة اللاعبين من خلال مطاردة الأتوبيس الخاص بهم.

ورصد مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي، مطاردة الجماهير لبعض اللاعبين والمدير الفني للفريق في محاولة للاعتداء عليهم، قبل أن تتدخل الشرطة وتفض الموقف.

جدير بالذكر أن فريقي إنتر ميامي وبالميراس تأهلا لدور الـ16 من كأس العالم للأندية، بعدما حصد كل منهما 5 نقاط في المجموعة الأولي.

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بورتو البرتغالي جماهير بورتو البرتغالي بورتو والأهلي كأس العالم للأندية
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