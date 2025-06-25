فيديو هدفي تشيلسي في مرمى الترجي التونسي بكأس العالم للأندية 2025

تمكن فريق تشيلسي الإنجليزي من تسجيل هدفين متتاليين في مرمى الترجي التونسي خلال أقل من ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الختامية لدور المجموعات للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأحرز هدفي تشيلسي كل من توسين أدارابيويو في الدقيقة 45+3، وليام ديلاب في الدقيقة 45+5 من زمن الشوط الأول.

وباستمرار تقدم تشيلسي في النتيجة، يضمن الفريق الإنجليزي التأهل إلى دور الـ16 محتلاً المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين يودع الترجي التونسي البطولة بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب تشيلسي والترجي كلاً من فلامنجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي.