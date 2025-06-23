فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025
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القاهرة – مصراوي
حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على العين الإماراتي بسداسية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: إلكاي جوندوجان في الدقيقة 8 و 73، كلاوديو إيتشيفيريا في الدقيقة 27، إيرلينج هالاند من نقطة الجزاء في الدقيقة 5+45، أوسكار بوب في الدقيقة 84، ريان شرقي في الدقيقة 89.
بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، متساويًا مع يوفنتوس الإيطالي، الذي يتصدر بفارق الأهداف.
أما فريق العين الإماراتي، فظل في المركز الثالث بدون نقاط، ليودع رسميًا البطولة إلى جانب الوداد المغربي، اللذين أصبحا أول ناديين عربيين يغادران كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات.
وتضم مجموعة مانشستر سيتي كلا من: العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي.
8' GOAL for @ManCity!!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025
🍟 BIG CHIP!
Keeper left reaching for air — Gündoğan scores!!!
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27' GOLAZOOOOO @ManCity— DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025
ECHEVERRI scores his FIRST for Man City — a stunning free kick masterclass! 🎯⚽
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⚽ HAALAND FROM THE SPOT — MAKES IT THREE!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025
Cold as ever. City cruising.
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73' GOAL @ManCity— DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025
Gündoğan with the finesse! Second chip goal of the night 🔥
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⚽️ FIFTH GOAL FOR CITY!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025
Oscar Bobb adds his name to the scoresheet!
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💥 NUMBER 6!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025
Rayan Cherki joins the party with a clean finish — City running wild!
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