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فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025

06:51 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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    احتفال لاعبي مان سيتي (1) (1)
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    الاحتفال بهدف جوندوجان (1) (1)
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    هالاند عقب إهدار إحدى الكرات (1) (1)
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    لاعبي العين الإماراتي (1)
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القاهرة – مصراوي

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على العين الإماراتي بسداسية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: إلكاي جوندوجان في الدقيقة 8 و 73، كلاوديو إيتشيفيريا في الدقيقة 27، إيرلينج هالاند من نقطة الجزاء في الدقيقة 5+45، أوسكار بوب في الدقيقة 84، ريان شرقي في الدقيقة 89.

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، متساويًا مع يوفنتوس الإيطالي، الذي يتصدر بفارق الأهداف.

أما فريق العين الإماراتي، فظل في المركز الثالث بدون نقاط، ليودع رسميًا البطولة إلى جانب الوداد المغربي، اللذين أصبحا أول ناديين عربيين يغادران كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات.

وتضم مجموعة مانشستر سيتي كلا من: العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي.

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