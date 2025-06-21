بايرن ميونخ يحقق الفوز على حساب بوكا جونيورز بثنائي في مونديال الأندية

متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق بايرن ميونخ الألماني من تحقيق الفوز على حساب نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة، رفع فريق بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6، في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم، فيما توقف رصيد بوكا جونيورز عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.

ويدخل فريق بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونارد لايمر - جوناثان تاه - دايوت أوباميكانو - رافائيل جيريرو.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش - جمال موسيالا.

خط الهجوم: مايكل أوليز - هاري كين - كينجسلي كومان.

أبرز أحداث مباراة بوكا جونيورز وبايرن ميونخ

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: مايكل أوليز يسجل الهدف الأول لفريق بايرن ميونخ، لكنه يلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 18: هاري كين يحرز الهدف الأول لبايرن ميونخ في مرمى بوكا جونيورز.

الدقيقة 31: تسديدة قوية من لاعب بوكا جونيورز ولكن يتصدى لها حارس مرمى بايرن ميونخ.

الدقيقة 35: مايكل أوليز يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني لبايرن ميونخ.

الدقيقة 42: خطأ لصالح هاري كين بالقرب من منطقة جزاء بوكا جونيورز.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 55: تسديدة قوية من هاري تمر خارج المرمى.

الدقيقة 65: ميجيل مارتينيل يحرز هدف التعادل في لبوكا جونيورز في مرمى بايرن ميونخ.

الدقيقة 76: توقف المباراة للاج حارسمرمى بوكا جونيورز.

الدقيقة 84: مايكل أوليز يسجل الهدف الثاني لبايرن ميونخ.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: تسديدة من مايكل أوليز من على حدود منطقة الجزاء، لكنها تمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة 8+90: نهاية المباراة.