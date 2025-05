فاردي يطلق صافرة إيقاف مباراة ليستر بعد إصابة الحكم (فيديو)

كتب - محمد القرش:

شهدت الدقيقة 20 من مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون التي أقيمت اليوم السبت، إصابة ديفيد ويب حكم اللقاء.

واصطدم حكم المباراة بلاعب من فريق ليستر ليسقط أرضا واضعا يده على عينه اليسرى، والذي سارع جيمي فاردي للإطمئنان عليه والإمساك بالصافرة وإطلاقها من أجل إيقاف المباراة.

وبعد توقف المباراة لمدة 10 دقائق تم فيهم علاج الحكم، تم استبداله بالحكم الرابع صامويل باروت.

ويتقدم ليستر سيتي على نظيره ساوثهامبتون بثنائية دون رد بعد انتهاء شوط المباراة الأول، ضمن مواجهات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Vardy blowing the whistle after the referee gets injured 🤣

Vardy being Vardy #lcfc pic.twitter.com/eDjzVNtFoS

— Lcfc._zoone (@lcfczoone_) May 3, 2025