توتنهام يتوج بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد

كتب- محمد عبدالهادي:

توج فريق توتنهام ببطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه مساء الأربعاء، على نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس" في إسبانيا.

وفاز توتنهام بنتيجة 1-0، حيث سجل الاعب برينان جونسون، ليمنح السبيرز لقب أوروبي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو، لوك شو، دورجو.

خط الوسط: كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أمادو ديالو، راسموس هويلوند.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - فان دي فين - أودجي.

في خط الوسط: بيسوما - بينتاكور - سار - جوهنسون.

في خط الهجوم: سولانكي - ريتشارلسون.

أبرز لحظات مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

الدقيقة 1.. بداية المباراة

الدقيقة 5.. هجوم قوي من لاعبي مانشستر يونايتد لخطف الهدف الأول

الدقيقة 10.. التعادل السلبي يسيطر علي اللقاء

الدقيقة 11.. فرصة خطيرة لتوتنهام بعد كرة عرضية تصدى لها دفاع مانشستر وترتد وصل الكرة لبابي ماتار سار ويسددها قوية وانقاذ من الدفاع.

الدقيقة 17.. ديالو لاعب مانشستر يونايتد يهدد توتنهام بعد تسديدة قوية ن داخل منطقة الجزلاء وتمر بجوار القائم بقليل.

الدقيقة 20.. فيكاريو حارس توتنهام يتصدي لهجمة خطيرة من هجوم مانشستر يونايتد

الدقيقة 25.. هجوم شرس من لاعبو توتنهام ولكن دون فاعلية.

الدقيقة 35.. انذار لـ ديالو لاعب مانشستر يونايتد

الدقيقة 42.. هدف أول لتوتنهام عن طريق برينان جونسون

الدقيقة 45. الحكم يحتسب دقيقتان وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+2.. نهاية السوط الأول بتقدم توتنهام بهدف نظيف

الدقيقة 46.. بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48.. فرصة لليونايتد بعد كرة عرضية ويقابلها هويلوند برأسية من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى العارضة.

الدقيقة 61.. ضغط من لاعبي مانشستر يونايتد بعد نقلات على حدود منطقة الجزاء ولكن الدفاع يبعد الكرة في النهاية

الدقيقة 64.. سقوط ريتشارليسون لاعب توتنهام على أرضية الملعب ونزول الجهاز الطبي.

الدقيقة 69.. هويلند كاد أن يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد من تسديدة قوية ولكن تصدي لها دفاع توتنهام.

الدقيقة 75.. هجوم شرس من مانشستر يونايتد لإدراك التعادل.

الدقيقة 83.. انذار لـ جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد

الدقيقة 90.. تبديل لتوتنهام بنزول جراي وسبينس وخروج أودوجي وسار

الدقيقة 90.. الحكم يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 97.. نهاية المباراة بفوز توتنهام بهدف نظيف ويتوج بالدوري الأوروبي