رقم سلبي ينتظر صلاح تحطيمه في مواجهة فولهام

كتب - نهى خورشيد:

يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والفراعنة، لإنهاء أسوأ سلسلة صيام تهديفي له مع الريدز منذ أكثر من عامين، عندما يواجه الفريق نظيره فولهام يوم الأحد المقبل.

ولم يسجل الفرعون صلاح في آخر أربع مباريات خاضها مع ليفربول، وهو ما لم يحدث معه منذ فبراير 2023.

ودافع الهولندي آرني سلوت المدير الفني لليفربول عن أداء صلاح، مؤكدًا أن جدول المباريات الصعب ساهم في هذا التراجع.

وأكد في تصريحات صحفية:"صلاح يعيش من أجل تسجيل الأهداف، ومن الطبيعي ألا يكون سعيدًا بعدم التسجيل، لكنه يمتلك ميزة نادرة في الحفاظ على تركيزه وقدرته على التسجيل حتى بعد أداء متواضع".

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 هدفاً.