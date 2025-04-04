الهلال والنصر.. كل ما تريد معرفته عن ديربي الرياض

كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، ديربي الهلال والنصر في قمة الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والنصر

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفا على الهلال، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي.

يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتقليل الفوارق مع الاتحاد المتصدر، ويليه الهلال بفارق 4 نقاط، بينما يأتي النصر في المركز الثالث بفارق 10 نقاط.

العائدون من الإصابة

واستعاد الهلال ثلاثي الفريق المصاب، سافيتش، ياسر الشهراني وعلي البليهي، فيما يغيب حسان تمبكتي لتراكم الإصابات والبرتغالي كانسيلو للإصابة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هجوم النصر سيتكون من، الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكولومبي جون دوران والسنغالي ساديو ماني.

ويعود لصفوف النصر البرتغالي أوتافيو والإسباني لابورت، بعد عودتهما من الإصابة.

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