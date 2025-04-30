بفوز خارج الديار.. باريس سان جيرمان يصعّب المهمة على أرسنال في مباراة الإياب (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

حقق باريس سان جيرمان فوزًا خارج أرضه على نظيره أرسنال بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دوري أبطال أوروبا، على ملعب الإمارات في إنجلترا.

وسجّل هدف باريس سان جيرمان الوحيد اللاعب عثمان ديمبيلي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وتُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 7 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لحسم المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب "بارك دي برانس" في فرنسا.

وسيقابل المتأهل من هذه المباراة الفائز من مواجهة برشلونة وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.