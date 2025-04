"واثق من نفسه".. انفراجة في ملف تجديد محمد صلاح مع ليفربول

كتب - محمد القرش:

كشفت تقارير صحفية عن انفراجة في ملف تجديد النجم المصري، محمد صلاح، مع ليفربول.

ووفقا لصحفي موقع "فوت ميركاتو"، سانتي أونا، فإن محمد صلاح يقترب من تمديد عقده مع ليفربول خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الصحفي أن الاتفاق الكامل على وشك الاكتمال، حيث يجري العمل على بعض التفاصيل، وليفربول الآن واثق من نفسه.

ويلاقي الريدز نظيره إيفرتون اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

🚨EXCL: 🔴🇪🇬 #PL |

✍️ Mohamed Salah is now close to extend his contract at Liverpool.

❗️A full agreement is close to being reached, as some details are being worked on. Liverpool are now confident.https://t.co/K53c1tKanf pic.twitter.com/agk3p6UVH9

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 2, 2025