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"واثق من نفسه".. انفراجة في ملف تجديد محمد صلاح مع ليفربول

05:32 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

كشفت تقارير صحفية عن انفراجة في ملف تجديد النجم المصري، محمد صلاح، مع ليفربول.

ووفقا لصحفي موقع "فوت ميركاتو"، سانتي أونا، فإن محمد صلاح يقترب من تمديد عقده مع ليفربول خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الصحفي أن الاتفاق الكامل على وشك الاكتمال، حيث يجري العمل على بعض التفاصيل، وليفربول الآن واثق من نفسه.

ويلاقي الريدز نظيره إيفرتون اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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