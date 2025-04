أهداف مباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب - محمد الميموني:

فاز نيوكاسل على نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد 13 أبريل، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز نيوكاسل على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4 - 1 على ملعب استاد سانت جيمس بارك.

وأحرز الهدف الأول لصالح نيوكاسل ساندرو تونالي في الدقيقة 24 من زمن شوط المباراة الأول، بينما جاء هدف التعادل لمانشستر يونايتد بقدم أليخاندرو في الدقيقة 37.

وأضاف الهدفين الثاني والثالث لنيوكاسل، هارفي بارتيز في الدقيقتين 49 و64، ثم جاء الهدف الرابع بقدم برونو جيمارايش في الدقيقة الـ 77.

يذكر أن نيوكاسل يونايتد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة.

