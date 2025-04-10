ماذا يشجع أفراد العائلة المالكة في إنجلترا؟

كتب - نهى خورشيد

دائمًا ما نرى أن أفراد العائلة الواحدة يتفقون غالبًا على تشجيع نادٍ أو فريق محدد، ففي مصر نجد عائلات زملكاوية وأخرى أهلاوية أو إسماعيلية، وغيرهم من مشجعي بقية الأندية الجماهيرية.

وقد يختلف فرد واحد في العائلة وينفرد بانتماء مختلف، إلا أننا لم نسمع من قبل عن أن يشجع كل فرد داخل الأسرة فريقاً مختلفاً عن الآخر.

تظل حياة وتفاصيل الأسرة الملكية محط أنظار الكثيرين، ولكن بعض أفراد العائلة قد يفضلون عدم إظهار انتماءاتهم الكروية لفريق معين، حرصاً منهم على احترام مشاعر جماهير الأندية الأخرى داخل الدولة.

ومع ذلك، يبقى السؤال المهم الذي يشغل مختلف المتابعين والجماهير، ما هو الانتماء الكروي للملوك والأمراء؟

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية قصة الانتماءات المختلفة للأسرة الملكية ببريطانيا..

على مر السنين ارتبط عدد من أفراد العائلة المالكة البريطانية بتشجيع أندية كرة قدم مختلفة، سواء في الدوري الإنجليزي أو الأندية خارجه، ولكن أغلبهم اتفق على تشجيع فرق البريميرليج.

والبداية مع، الملكة إليزابيث الثانية والتى بالطبع حاولت الحفاظ على حيادها الرياضي، ولكن رغبة الجماهير في معرفة انتمائها كانت واضحة، فانقسم البعض حول أنها كانت تفضل نادي وست هام منذ ستينيات القرن الماضي.

كما ترددت شائعات تفيد بانتمائها لنادي أرسنال خاصة بعد ظهورها في لقاء مع المدرب الفرنسي أرسين فينجر واللاعب الإسباني سيسك فابريجاس في قصر باكنجهام عام 2007. لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

في عام 2012، كشف الملك تشارلز الثالث عن دعمه لنادي بيرنلي، نظراً لارتباطه بالمنطقة وتقديمه المساعدات الخيرية هناك، إذ قال:"بيرنلي مرّت بأوقات صعبة، وأنا أبحث عن طرق للمساعدة في إعادة إحياء المنطقة ورفع معنويات السكان"، لذلك منح النادي الملك بطاقة موسمية مميزة لحضور مبارياته ليصبح مشجعاً للفريق.

على الناحية الأخري، يرتبط الأمير ويليام دوق كامبريدج بعلاقة قوية وحب شديد لكرة القدم، ولكنه لا ينتمي مثل والده إلى نادي بيرنلي، خاصة بعد اعتياده حضور العديد من المباريات على ملعب فيلا بارك لتشجيع فريقه أستون فيلا المحبب لديه منذ صغره.

مؤخرًا، اصطحب الأمير ويليام ابنه الأمير جورج لمباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث قال إنه يرغب في صناعة ذكريات مميزة لنجله مع فريقه المفضل.

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أما عن زوجته، كيت ميدلتون فكشفت في وقت سابق خلال حضورها أحد الفعاليات الخيرية عام 2015، عن دعمها لنادي تشيلسي.

وأخيراً لم يُظهر الأمير هاري انتماء واضحًا لنادٍ معين، لكنه صرح بأن معظم أفراد العائلة المالكة يشجعون أرسنال، ولكنه اقتصر على دعم منتخب إنجلترا.