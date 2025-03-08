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"قبيح للغاية".. رونالدو يُهين شبيهه في مدرجات النصر (فيديو)

08:44 ص السبت 08 مارس 2025
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (4)
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    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
  • عرض 12 صورة
    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو وابنه
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    رونالدو (1)
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    رونالدو
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كتب - محمد القرش:

أنتشر مقطع فيديو للاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهر شبيه رونالدو في مقطع الفيديو بالمدرجات قبل إحدى مواجهات النصر، ثم أخذ ينادي على كريستيانو من أجل الالتفات إليه والتحدث معه.

وبالفعل التفت له رونالدو وهو يؤدي عمليات الإحماء، وظهر البرتغالي في الفيديو وهو يهين شبيهه، حيث قال له: "أنت لست تشبهني، أنت قبيح للغاية"، ليرد المشجع: "أنت الأفضل على الإطلاق".

وساهم اللاعب صاحب الـ 40 عاما في 30 هدفا (سجل 26 هدفا، وقدم 4 تمريرات حاسمة) خلال 31 مباراة شارك فيها مع النصر بجميع المسابقات في موسم 2024/25.

يُذكر أن رونالدو انتقل إلى النصر في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر.

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