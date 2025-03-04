مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

ناد سعودي يجهز عرضا ضخما لضم نجم ليفربول

05:52 م الثلاثاء 04 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول6_Easy-Resize.com
  • عرض 5 صورة
    دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول4_Easy-Resize.com
  • عرض 5 صورة
    دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول_Easy-Resize.com
  • عرض 5 صورة
    دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، لتقديم عرض ضخم للتعاقد مع لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "Fichajes" الإسباني، أن الهلال السعودي قرر تقديم عرضا ضخما، لضم نجم الريدز المجري دومينيك سوبوسلاي.

وأضاف الموقع، أن العرض المالي يمكن أن يكون نقطة تحول في مسيرة اللاعب، الذي جذب اهتمام أكثر من ناد.

وانضم دومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول، في يوليو 2023 من آر بي لايبزيج الألماني، وساهم اللاعب بـ6 أهداف خلال 26 مباراة.

اقرأ أيضًا:

"مخالفة يعاقب عليها القانون".. ماذا فعل الزمالك لإيقاف أحمد شوبير؟

شيكابالا ليس مصابا وزيزو للإيقاف.. 8 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة إنبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دومينيك سوبوسلاي ليفربول عرض سعودي لضم لاعب ليفربول محمد صلاح الهلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان