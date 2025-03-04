ناد سعودي يجهز عرضا ضخما لضم نجم ليفربول

كتبت-هند عواد:

يستعد أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، لتقديم عرض ضخم للتعاقد مع لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "Fichajes" الإسباني، أن الهلال السعودي قرر تقديم عرضا ضخما، لضم نجم الريدز المجري دومينيك سوبوسلاي.

وأضاف الموقع، أن العرض المالي يمكن أن يكون نقطة تحول في مسيرة اللاعب، الذي جذب اهتمام أكثر من ناد.

وانضم دومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول، في يوليو 2023 من آر بي لايبزيج الألماني، وساهم اللاعب بـ6 أهداف خلال 26 مباراة.

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