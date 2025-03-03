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غاب عن مباراة إيران.. موقع رياضي: كريستيانو رونالدو مهدد بـ99 جلدة

03:45 م الإثنين 03 مارس 2025
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    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (5)
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    كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو - 260 مليون دولار (200 مليون على أرض الملعب، و60 مليون دولار خارج الملعب)
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كتب - محمد القرش:

يواجه نادي استقلال الإيراني نظيره النصر السعودي اليوم الاثنين، في غياب النجم كريستيانو رونالدو هداف الفريق، حيث لم يتواجد البرتغالي في قائمة ستيفانو بيولي لمباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

ووفقا لموقع "RMC Sport" الفرنسي، فإنه تم منع رونالدو من السفر إلى طهران لأنه يمكن محاكمته عن أفعال يعود تاريخها إلى ما يقرب من عامين، بعد عدة شكاوى من محامين إيرانيين.

وفي سبتمبر 2023، سافر فريق النصر إلى إيران لمواجهة فريق بيرسيبوليس، وعلى هامش المباراة، توافدت الجماهير من أجل استقبال رونالدو عند فندق الإقامة.

وقدمت له معجبة من ذوي الاحتياجات الخاصة عدد من اللوحات المرسوم عليها صوره، ليحتضنها ويقبلها في محالوة منه لشكرها.

وأوضح الموقع أنها لفتة طيبة من نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، لكن تم رؤيتها في ضوء مختلف في دولة إيران الذي يرى أنه طالما أن الفنانة الشابة ليست زوجته، فإن لفتة كريستيانو رونالدو يجب أن يُنظر إليها على أنها "زنا"، لذلك قد يواجه ما يصل إلى 99 جلدة بسبب هذا الفعل.

وذكر الموقع أن نادي النصر طلب خوض المباراة على أرض محايدة حتى يتمكن من إشراك نجمه الذي سجل 25 هدفا في 30 مباراة خاضها في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهو ما رفضه الفريق المنافس.

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كريستيانو رونالدو رونالدو دوري أبطال آسيا النصر ضد استقلال نادي النصر
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