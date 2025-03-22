محمد طارق رئيساً لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا

كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الزمالك عن تكليف محمد طارق، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستتوجه إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على الفريق الجنوب أفريقي يوم الثلاثاء 2 أبريل، في لقاء سيقام على ملعب كيب تاون عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، إذ يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب في القاهرة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق فجر السبت 30 مارس، وذلك لمنح اللاعبين فرصة التأقلم مع الأجواء قبل المواجهة المرتقبة.

على أن تقام مباراة العودة في ستاد القاهرة الدولي يوم 9 أبريل في تمام الساعة السادسة مساءً.