كتب- محمد عبدالهادي:

توفي بطل الملاكمة السابق كارسون جونز عن عمر 38 عامًا، بعد تعرضه لمضاعفات صحية إثر إجراء عملية جراحية في المريء.

وأعلن عن الخبر صديقه ومنافسه السابق كالب تروكس، البطل العالمي السابق، عبر منشور على منصة "إكس"، حيث كتب: "ارقد بسلام يا صديقي، الملاكمة فقدت أحد أبطالها الطيبين في وقت مبكر جدًا."

وكان تروكس قد أشار في وقت سابق إلى المشاكل الصحية التي مر بها جونز بسبب الجراحة، مطالبًا مجتمع الملاكمة بالدعاء له، حيث نشر: "نحن بحاجة إلى دعواتكم للملاكم السابق والمتحدي على اللقب العالمي، كارسون جونز لقد عانى من مضاعفات بعد الجراحة، وصديقي في حاجة إلى كل الدعم والطاقة الإيجابية."

وكان جونز قد كشف في وقت سابق عبر منصات التواصل الاجتماعي عن معاناته الطويلة مع مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث قال: "أخيرًا، سأخضع لجراحة في المريء يوم الإثنين المقبل هذا الأمر أصبح يؤرقني بشكل كبير."

وأوضح أنه كان يعاني من صعوبة كبيرة في تناول الطعام، حيث تمكن من تناول ثلاث لقيمات فقط يوميًا خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى فقدان 35 رطلاً من وزنه، وأوضح أنه كانت هناك أيام لا يستطيع فيها تناول أي طعام أو شراب.

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