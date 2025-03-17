بسبب لاعبه فوفانا.. تشيلسي يدين العنصرية في بيان شديد اللهجة

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مواجهة ديربي لندن بين تشيلسي وآرسنال التي أقيمت أمس الأحد، حالة جديدة من ظاهرة العنصرية التي تواجهها الملاعب الأوروبية في الفترة الأخيرة والتي كان بطلها هذه المرة اللاعب ويسلي فوفانا.

وتعرض المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا لاعب فريق تشيلسي لإساءات عنصرية عقب اللقاء وجاء ذلك بعدما شارك أساسيًا في المباراة التي انتهت بفوز آرسنال (1-0)، ليُصدر تشيلسي بيانًا رسميًا يدين هذه التصرفات ويؤكد دعمه الكامل للاعب، متعهدًا بملاحقة المسؤولين عنها بالتعاون مع الجهات المختصة.

تشيلسي يدين العنصرية ضد فوفانا

وقال تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يشعر النادي بالفزع والاشمئزاز من الارتفاع الأخير في الإساءة العنصرية عبر الإنترنت تجاه لاعبينا".

أضاف: "إن الإساءة التي تعرض لها ويسلي فوفانا بعد مباراة الأمس أمر بغيض ولن يتم التسامح معه".

أتم البيان: "ندعم ويس وجميع لاعبينا دعمًا كاملًا، وسنعمل مع الجهات المختصة لتحديد هوية الجناة واتخاذ أشد الإجراءات الممكنة".

وكان آرسنال حسم ديربي لندن ضد تشيلسي لصالحه بنتيجة (1-0)، سجله ميكيل ميرينو، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب الإمارات.