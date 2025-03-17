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نيمار متهم بالخيانة الزوجية والتهرب من النسب.. ما القصة؟

04:26 م الإثنين 17 مارس 2025

نيمار

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كتب- محمد عبدالهادي:

يبدو أن حياة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا تمضي من أزمة إلى أخرى، فبعدما عاد إلى صفوف سانتوس، وجد نفسه وسط عاصفة جديدة من الاتهامات التي طالت حياته الشخصية.

ونشرت في الساعات الماضية تقارير صحفية برازيلية تشير إلى أن اللاعب تورط في قضية خيانة زوجته، برونا بيانكاردي، بعد أنباء عن إقامته حفلة سرية امتدت ليومين في منطقة داخلية بساو باولو.

وبينما تتصدر هذه القضية وسائل الإعلام، عاد شبح ماضي نيمار ليطارده من جديد، حيث ظهرت امرأة تُدعى جابرييلا جاسبار، كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد اللاعب في عام 2024، تدّعي فيها أن ابنتها، التي تبلغ الآن 10 سنوات، هي ثمرة علاقة غير شرعية جمعتها بنيمار.

وأستغلت جابرييلا الاتهامات الموجهة لنيمار لتخرج عن صمتها عبر حسابها على "إنستجرام"، مؤكدةً أن كل ما قالته سابقًا عن نيمار كان صحيحًا، قائلة: "آمل أن يدرك الناس الآن أنني كنت أقول الحقيقة منذ البداية.

وأضافت في منشورها: "هناك من يدّعي أنني رفضت الخضوع لاختبار الحمض النووي، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق، ما زلت أنتظر حتى هذه اللحظة استدعائي رسميًا حتى أتمكن من أخذ ابنتي وإجراء الفحص.

وأختتمت: "لقد قلتها سابقًا، وسأكررها الآن: لم أكذب أبدًا، ولن أفعل ذلك أبدًا، خاصة في مسألة حساسة ومهمة مثل هوية والد ابنتي".

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نيمار الخيانة الزوجية التهرب من النسب سانتوس
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