كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن التشكيل المثالي في إياب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال السمو الحايل 2024-2025.

وشهد التشكيل غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، الذي ودع البطولة رفقة فريقه، بعد الهزيمة من فريق باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما "باريس سان جيرمان".

خط الدفاع: دينزل دومفريس "إنتر ميلان"، إمري كان "بروسيا دورتموند"، راؤول أسينسيو "ريال مدريد"، نونو ميندز "باريس سان جيرمان".

خط الوسط: دي بول "أتلتيكو مدريد"، ماركو أسينسيو "أستون فيلا"، بيدري "برشلونة".

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج "أرسنال"، هاري كين "بايرن ميونخ"، بيير "بروسيا دورتموند".

وكان الحارس الإيطالي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، حصد جائزة أفضل لاعب في إياب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه للفوز على ليفربول والصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

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