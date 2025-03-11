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أهداف الشوط الأول من مباراة برشلونة وبنفيكا

09:37 م الثلاثاء 11 مارس 2025

خلال مباراة برشلونة وبنفيكا

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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي برشلونة فريق بنفيكا البرتغالي اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة بثلاثية مقابل هدف على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي.

وأحرز أهداف برشلونة كل من رافينيا في الدقيقة 11 والدقيقة 42، ولامين يامال في الدقيقة 27.

وسجل هدف بنفيكا الوحيد اللاعب نيكولاس أوتامندي في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يتقدم برشلونة في مجموع المباراتين بنتيجة 4-1، ومع استمرار التقدم يصعد برشلونة إلى دور الـ 8 ليقابل الفائز من مباراة ليل وبوروسيا دورتموند.

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أهداف مباراة برشلونة وبنفيكا أهداف الشوط الأول من مباراة برشلونة وبنفيكا دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا
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