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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي باريس سان جيرمان في الساعات الماضية، عن تجديد عقد لاعبه المغربي أشرف حكيمي حتى عام 2029، لتستمر رحلة الأسد الأطلسي مع فريق العاصمة الفرنسية 4 سنوات قادمة.

بتجديد تعاقده، بات حكيمي أغلى ظهير أيمن في تاريخ كرة القدم، حيث تم تعديل راتبه ليناسب مكانته الجديدة في الفريق.

راتب أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان

راتب أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعد تجديد التعاقد جعله يصبح الظهير الأيمن الأعلى أجراً في العالم بعد رفع راتبه السنوي ليصل إلى 14 مليون يورو بعد احتساب الضرائب.

وأشار التقرير ذاته إلى أن حكيمي كان يتقاضى حوالي 10 ملايين يورو في الموسم، ولكن مع تجديد عقده الأخير، شهد زيادة ملحوظة في راتبه مما جعله أغلي ظهير أيمن في العالم.

مسيرة أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان

الظهير المغربي كان قد انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2021 قادماً من إنتر ميلان بعد مسيرة مميزة مع الفريق الإيطالي، بعدما تخرج من أكاديمية ريال مدريد.

وكانت بداية حكيمي مع باريس سان جيرمان قد شهدت نجاحات لافتة، خصوصاً بعد تألقه في موسم 2021-2022، لكن تجديد عقده حتى عام 2029 وضعه ضمن أعمدة القوام الرئيسي وأحد قادة الفريق الفرنسي.

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