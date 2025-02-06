ليفربول يقسو على توتنهام برباعية في كأس الرابطة

متابعة - يوسف محمد:

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا، على حساب نظيره توتنهام بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وبهذا الفوز، ضمن فريق ليفربول الصعود إلى نهائي البطولة، سيلاقي فريق نيوكاسل يونايتد الذي تمكن من الصعود إلى الدور ذاته، بعد الفوز على أرسنال بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، بمجموع المباراتين.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة "الكاراباو".

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

خط الدفاع: جراي، دانسو، بن دافيز، دجد سبينس.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، يفيس بيسوما، باب سار.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، سون، ريتشارليسون.

أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: تسديدة من محمد صلاح ولكنها تصطدم بدفاع توتنهام.

الدقيقة 16: خطأ لصالح ريتشارلسون لاعب توتنهام في منتصف الملعب.

الدقيقة 28: سيطرة من لاعبي ليفربول على الكرة ولكن دن خطورة.

الدقيقة 34: كودي جاكبو يحرز الهدف الأول لليفربول في اللقاء، بعد تمريرة من محمد صلاح.

الدقيقة 41: تسديدة قوية من كولسوفسكي ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 44: تسديدة قوية من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس توتنها يتصدى للكرة.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 49: ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد عرقلة نوينز، داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 51: محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول في مرمى توتنهام من علامة الجزاء.

الدقيقة 61: تسديثدة قوية من داورين نونيز لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء، لكنها تمر بجوار العارضة.

الدقيقة 68: تسديدة قوية من مهاجم فريق توتنهام من داخل منطقة الجزاء، لكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 74: سوبسلاي يحرز الهدف الثالث لليفربول في مرمى توتنهام.

الدقيقة 76: تسديدة قوية من سون لاعب توتنهام ولكنها ترطم بالعارضة.

الدقيقة 80: فان دايك يحرز الهدف الرابع لليفربول في مرمى توتنهام.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة.