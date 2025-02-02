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موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

04:00 ص الأحد 02 فبراير 2025

مانشستر سيتي

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال اليوم الأحد 2 فبراير، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بعد فوزه على تشيلسي بنتيجة 3 ـ 1 على ملعب الاتحاد في الجولة 23 من البريميرليج.

وتألق عمر مرموش مع السيتي في أول مباراة له ضد تشيلسي، حيث أحرز هدفا تم إلغائه بداعي التسلل وشارك في 74 دقيقة

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، ومن المقرر أن تُبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في شمال إفريقيا والوطن العربي "بي إن سبورت 1".

يذكر أن المان بلو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الجانرز المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

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أرسنال مانشستر سيتي الدوري الانجليزي موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي
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