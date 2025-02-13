8 مدربين في ثلاثة أشهر.. أبرز الراحلين عن الفرق في الدوري المصري

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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مودرن سبورت، إقالة الفرنسي فرانك دوما المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل ساعات من مباراة الفريق ضد طلائع الجيش في الدوري المصري المصري.

ويعتبر هذا التغيير الثامن في المدربين خلال 13 جولة من المسابقة، وبدأت سلسلة الإقالات في ديسمبر 2024، عندما أعلن إنبي رحيل مدربه سيد ياسين.

وجاءت سلسلة التغييرات في المدربين بالدوري المصري كالآتي:

إنبي: رحيل سيد ياسين يوم 2 ديسمبر 2024

غزل المحلة: رحيل أحمد عيد عبد الملك يوم 3 ديسمبر وتولي شوقي غريب

الزمالك: رحيل جوزيه جوميز يوم 11 ديسمبر وتولي أحمد مجدي

مودرن سبورت: رحيل طلعت يوسف يوم 15 ديسمبر وتولي فرانك دوما

الزمالك: رحيل أحمد مجدي يوم 16 ديسمبر وتولي كريستيان جروس

الاتحاد السكندري: رحيل بابافاسيليو يوم 7 يناير 2025 وتولي طلعت يوسف

غزل المحلة: رحيل شوقي غريب يوم 3 فبراير 2025 وتولي بابافاسيليو



مودرن سبورت: رحيل فرانك دوما يوم 13 فبراير 2025

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