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النني يتواجد في تدريبات آرسنال.. ما القصة؟ (فيديو وصور)

10:03 م الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    النني يتواجد في تدريبات آرسنال
  • عرض 7 صورة
    النني يتواجد في تدريبات آرسنال
  • عرض 7 صورة
    النني يتواجد في تدريبات آرسنال
  • عرض 7 صورة
    النني يتواجد في تدريبات آرسنال
  • عرض 7 صورة
    النني يتواجد في تدريبات آرسنال
  • عرض 7 صورة
    النني يتواجد في تدريبات آرسنال
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كتب ـ محمد الميموني:

زار محمد النني نجم منتخب مصر و الجزيرة الإماراتي اليوم الإثنين تدريبات فريقه السابق آرسنال الإنجليزي.

زيارة النني لمعسكر أرسنال

ونشرت حسابات نادي أرسنال على منصة إكس مقطع فيديو لزيارة النني لمعسكرهم في الإمارات؛ إذ حرص اللاعب على مصافحة جميع اللاعبين.

وتلقى النني ترحيباً كبيرًا من جانب لاعبي آرسنال؛ إذ زاملهم لمدة تسع سنوات.

وكتب محمد النني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً:"سعيد لرؤية زملائي مرة أخرى".

مسيرة النني مع أرسنال

محمد النني كان قد انضم لصفوف أرسنال قادمًا من بازل السويسري في موسم 15/16 ولكن تخلل مسيرته فترة إعارة لنادي بشكتاش التركي ثم انضم بصورة نهائية لنادي الجزيرة الإماراتي مع بداية الموسم الجاري.

اللاعب صاحب الـ 32 عامًا شارك بقميص أرسنال بـ161 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

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محمد النني أرسنال معسكر أرسنال بالإمارات
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