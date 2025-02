كتب ـ محمد الميموني:

زار محمد النني نجم منتخب مصر و الجزيرة الإماراتي اليوم الإثنين تدريبات فريقه السابق آرسنال الإنجليزي.

ونشرت حسابات نادي أرسنال على منصة إكس مقطع فيديو لزيارة النني لمعسكرهم في الإمارات؛ إذ حرص اللاعب على مصافحة جميع اللاعبين.

وتلقى النني ترحيباً كبيرًا من جانب لاعبي آرسنال؛ إذ زاملهم لمدة تسع سنوات.

وكتب محمد النني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً:"سعيد لرؤية زملائي مرة أخرى".

محمد النني كان قد انضم لصفوف أرسنال قادمًا من بازل السويسري في موسم 15/16 ولكن تخلل مسيرته فترة إعارة لنادي بشكتاش التركي ثم انضم بصورة نهائية لنادي الجزيرة الإماراتي مع بداية الموسم الجاري.

اللاعب صاحب الـ 32 عامًا شارك بقميص أرسنال بـ161 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

A warm welcome to our Dubai camp for @ElNennY 😂 pic.twitter.com/rRs1JplJ8U