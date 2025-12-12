الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على العراق

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد "السلام"، استعدادا لمواجهة فريق إنبي، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إنبي اليوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كل من: "سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة والمقاولون العرب".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد ودع بطولة كأس عاصمة مصر في النسخة الماضية 2024-2025 من دور المجموعات.

