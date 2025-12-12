مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

15 صورة من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد السلام لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

08:36 م 12/12/2025
  لاعبي الأهلي (2)
  لاعبي الأهلي (3)
    لاعبي الأهلي (2)
  لاعبي الأهلي (5)
    لاعبي الأهلي (3)
  لاعبي الأهلي (4)
    لاعبي الأهلي (5)
  لاعبي الأهلي (1)
    لاعبي الأهلي (4)
  لاعبي الأهلي (7)
    لاعبي الأهلي (1)
  لاعبي الأهلي (9)
    لاعبي الأهلي (7)
  لاعبي الأهلي (10)
    لاعبي الأهلي (9)
  لاعبي الأهلي (11)
    لاعبي الأهلي (10)
  لاعبي الأهلي (12)
    لاعبي الأهلي (11)
  لاعبي الأهلي (13)
    لاعبي الأهلي (12)
  لاعبي الأهلي (15)
    لاعبي الأهلي (13)
  لاعبي الأهلي (8)
    لاعبي الأهلي (15)
  • عرض 14 صورة
    لاعبي الأهلي (8)

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد "السلام"، استعدادا لمواجهة فريق إنبي، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إنبي اليوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كل من: "سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة والمقاولون العرب".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد ودع بطولة كأس عاصمة مصر في النسخة الماضية 2024-2025 من دور المجموعات.

"خرج محمولا على نقالة".. إصابة هدف الأهلي في مباراة الأردن والعراق

"آسف مليون مرة".. رسالة مؤثرة من أفشة بعد وداع منتخب مصر لكأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي انبي

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة