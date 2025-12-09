تتصدر بطولة كأس العرب 2025 بقطر، المشهد الرياضي في الوطن العربي بشكل كامل خلال الفترة الماضية، حيث تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة من جانب كل الجمهور في مختلف الدول العربية.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العرب 2026 في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخب عربي.

وشهد دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، العديد من المفاجأت حتى الآن وعلى رأسها توديع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات، كما شهدت البطولة ذاتها تألق العديد كمن المنتخبات والكثير من اللاعبين أيضًا.

وحرص موقع مصراوي، على التواصل مع عبد الهادي حداد نجم المنتخب السعودي السابق وأهلي جدة، لمعرفة رأيه في البطولة، والحديث معه عن رأيه أيضًا في مجموعة منتخب السعودية ببطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

إلى نص الحوار:

ما رأيك في تنظيم بطولة كأس العرب؟

بطولة كأس العرب تقدم شكل رائع للرياضة في الوطن العربي، سواء على المستوى التنظيمي من ناحية الملاعب وكافة الأمور، أو من خلال المستوى الفني الذي ظهرت به أغلب المنتخبات حتى الآن، كما أن البطولة تهدف إلى أمر هام هو توحيد كافة الشعوب العربية وتجميع الأشقاء العرب على الحب.

ومن وجهة نظري لن يخرج أي منتخب من هذه البطولة مهزوما أو خاسر الجميع فائز في هذه البطولة الكبيرة.

رأيك في أداء المنتخب السعودي ومن الاعب الذي تنتظر تألقه في المباريات المقبلة؟

المنتخب السعودي يقدم مستويات كبيرة في النسخة الحالية من بطولة كأس العرب 2025، على الرغم من الهزيمة الماضية أمام المغرب، لكنه أيضًا قدم مباراة كبيرة وكان قريب من إحراز هدف التعادل، لذا فأن المنتخب يقدم مستويات جيدة إلى الآن.

انتظر تألق الثنائي صالح أبو الشامات نجم هجوم منتخب السعودية الصاعد، وقائد المنتخب سالم الدوسري بشكل أكبر في الأدوار المقبلة ببطولة كأس العرب.

من هو المنتخب الأقرب للتتويج بلقب كأس العرب؟

هناك بعض المنتخبات التي أظهرت مستويات كبيرة في بطولة كأس العرب حتى الآن، لكن من وجهة نظري المنتخبات الأقرب لحصد لقب النسخة الحالية من البطولة، هما منتخبي المغرب والمنتخب السعودي، خاصة في ظل الأداء الكبير الذي ظهر به الثنائي في دور المجموعات بالبطولة.

ما رأيك في مجموعة المنتخب السعودي بكأس العالم 2026؟

قرعة كأس العالم أوقعت المنتخب السعودي في مجموعة قوية، خاصة مع تواجد منتخب الإسباني في مجموعتنا والذي يعد أحد أبرز المنتخبات المرشحة بشكل كبير لحصد لقب النسخة المقبلة من البطولة، لكن هذا لا يعني عدم قدرة المنتخب على تقديم مستوى مميز في البطولة.

منتخب السعودية يضم الكثير من العناصر المميزة ويمتلك أيضًا مدرب كبير وصاحب خبرة عالية في عالم التدريب هيرفي رينارد، لذا لدينا القدرة في بلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم 2026، أوقعت منتخب السعودية في المجموعة الثامنة رفقة كل من: "إسبانيا، أورواجوي والرأس الأخضر".

هل ساهم زيادة أعداد المحترفين في الدوري السعودي على قوة المسابقة واللاعب الذي تتمنى انضمامه؟

وجود عدد كبير اللاعبين العالميين وأصحاب الأسماء الكبيرة في كرة القدم العالمية، داخل الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، مثل كريستيانو رونالدو، بنزيما ومحرز، ساهم في ارتفاع مستوى الدوري السعودي بشكل كبير، جعله ضمن الدوريات المصنفة على مستوى العالم، حيث بات من أفضل 5 أو 6 دوريات على الصعيد العالمي.

الدعم الكبير من طرف الحكومة السعودية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع قيمة الدوري بشكل كبير، وهو مما أثر بشكل إيجابي على مستوى اللاعب السعودي أيضًا ورفع من مستواه بشكل مميز.

بالتأكيد هناك أكثر من لاعب أتمنى مشاهدتهم في الدوري السعودي، خلال الفترة المقبلة، مثل النجم الفرنسي كليان مبابي، النرويج إيرلنج هالاند، بالإضافة إلى النجم المصري محمد صلاح.

