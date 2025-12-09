مباريات الأمس
التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

11:20 م 09/12/2025

الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، مباراة الزمالك أمام نظيره كهرباء الإسماعيلية، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر.

وسجل ثلاثية الزمالك في اللقاء كل من، عمر ناصر في الدقيقة الـ 21، فرج شوقي في الدقيقة الـ 46 ثم سجل الثالث والتقدم للأبيض اللاعب أدم كايد في الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة.

وفي المقابل سجل لاعب كهرباء الإسماعيلية محمد شيكا هاتريك، في مرمى الزمالك في الدقائق الـ 54، 72 ، 78، ليعيد فريقه إلى المباراة مرة آخرى.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة، رفقة كل من: "المصري، سموحة، الاتحاد السكندري، زد، حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية".

الزمالك كهرباء الاسماعيلية

