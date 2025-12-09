يزن النعيمات يرد على اهتمام الأهلي بضمه

ستيفانو كوزين.. أول إيطالي في فلسطين وقائد نهضة جزر القمر - حوار

ردّ يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن ولاعب العربي القطري، على الأنباء المتداولة بشأن اهتمام النادي الأهلي المصري بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال النعيمات في تصريحات لقناة "الكأس": "الانضمام للأهلي؟ تركيزي الآن بالكامل مع المنتخب ولدينا مباريات مهمة، ويمكن الحديث عن هذا الأمر لاحقًا".

وأضاف مؤكداً ارتباطه بناديه الحالي: "في كل الأحوال، لن أتجاوز نادي العربي القطري".

وعن تأهل المنتخب الأردني لدور الثمانية متصدراً للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، قال اللاعب: "مبروك لنا وحظ أوفر لمنتخب مصر، لقد حققنا العلامة الكاملة".

واختتم حديثه قائلاً: "أثبتنا أنه لا فرق بين لاعب أساسي وآخر بديل، فجميعنا على مستوى عالٍ، وهذا يعكس جودة اللاعب الأردني. أدعو دائمًا لزملائي قبل المباريات وأتمنى لهم التوفيق".

