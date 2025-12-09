مباريات الأمس
يزن النعيمات يرد على اهتمام الأهلي بضمه

كتب : محمد القرش

09:23 م 09/12/2025
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات (4)
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات (5)
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات (1)_1
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات (2)
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات (3)
  • عرض 11 صورة
    يزن-النعيمات-لاعب-منتخب-الأردن
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات - الأردن
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات (1)
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات

ردّ يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن ولاعب العربي القطري، على الأنباء المتداولة بشأن اهتمام النادي الأهلي المصري بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال النعيمات في تصريحات لقناة "الكأس": "الانضمام للأهلي؟ تركيزي الآن بالكامل مع المنتخب ولدينا مباريات مهمة، ويمكن الحديث عن هذا الأمر لاحقًا".

وأضاف مؤكداً ارتباطه بناديه الحالي: "في كل الأحوال، لن أتجاوز نادي العربي القطري".

وعن تأهل المنتخب الأردني لدور الثمانية متصدراً للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، قال اللاعب: "مبروك لنا وحظ أوفر لمنتخب مصر، لقد حققنا العلامة الكاملة".

واختتم حديثه قائلاً: "أثبتنا أنه لا فرق بين لاعب أساسي وآخر بديل، فجميعنا على مستوى عالٍ، وهذا يعكس جودة اللاعب الأردني. أدعو دائمًا لزملائي قبل المباريات وأتمنى لهم التوفيق".

