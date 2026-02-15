إعلان

الأوقاف: حملة موسعة لنظافة المساجد الثلاثاء استقبالًا لشهر رمضان المبارك

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:10 م 15/02/2026

وزارة الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف، يوم الثلاثاء المقبل، حملة موسعة لنظافة المساجد وتعقيمها بجميع محافظات الجمهورية، استقبالًا لشهر رمضان المبارك، وفي إطار حرصها على تهيئة بيوت الله عز وجل لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية تليق بعظمة الشهر الفضيل.

وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لاستعدادات شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى رفع كفاءة المساجد من حيث النظافة والانضباط وجاهزية المرافق، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الصلوات والشعائر الدينية، ولا سيما صلوات التراويح والقيام.

وتشمل الحملة أعمال النظافة الشاملة لأرضيات المساجد والسجاد، ودورات المياه، وأماكن الوضوء، والأسطح والساحات، إلى جانب تعقيم المداخل والنوافذ، ومراجعة منظومة الإضاءة والتهوية، والتأكد من سلامة المرافق العامة؛ إلى جانب تشكيل لجان متابعة ميدانية من قيادات المديريات والإدارات الفرعية للمرور على المساجد، والتأكد من تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي متزامنة مع برامج دعوية وتوعوية مكثفة خلال شهر رمضان المبارك، تؤكد على أن عمارة المساجد لا تقتصر على الجانب المعنوي فقط، بل تشمل أيضًا العناية بالمكان ماديًا ونظافةً وتنظيمًا، باعتبار ذلك من القيم الإسلامية الأصيلة.

