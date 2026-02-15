إعلان

السعودية توقف شركتي عمره بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟

كتب : عبدالله محمود

06:34 م 15/02/2026

رحلات العمرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، قرارا بوقف شركتي عمرة بعد مخالفتهم التعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة في بيان، أن قرار الإيقاف جاء بعد رصدها مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بتوفير خدمات السكن لمعتمرين مصريين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة، مشيرة إلى أنها تجري بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع الشركتين.

وقالت الوزارة أنها فور رصدها الأزمة قامت بتأمين سكن لجميع المعتمرين المصريين المتضررين، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة جاءت بشكل فوري وفق الأطر النظامية المعتمدة لضمان حفظ حقوق المعتمرين المتضررين.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن إجراء إيقاف الشركات يأتي امتدادا لجهودها المستمرة في متابعة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتنفيذ تعاقداتها المعتمدة بدقة، وحرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الحج والعمرة شركات العمرة شركات السياحة السعودية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز تعجيل زكاة الفطر وإخراجها في أول يوم رمضان؟.. الإفتاء توضح
جنة الصائم

هل يجوز تعجيل زكاة الفطر وإخراجها في أول يوم رمضان؟.. الإفتاء توضح

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
زووم

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
"ضعيفة".. مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟
مصراوى TV

"ضعيفة".. مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟
"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
زووم

"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. بداية الشوط الثاني
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور