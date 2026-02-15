إعلان

عراقجي يغادر إلى جنيف لعقد جولة ثانية من المفاوضات مع أمريكا

كتب : محمود الطوخي

06:14 م 15/02/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، العاصمة طهران مساء الأحد، متوجها إلى جنيف على رأس وفد دبلوماسي متخصص؛ لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، تنعقد المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم الثلاثاء، عبر جهود وساطة تقودها سلطنة عُمان.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي خلال زيارته نظيريه السويسري والعُماني، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى عدد من المسؤولين الدوليين المقيمين في سويسرا؛ لإجراء مشاورات دبلوماسية.

