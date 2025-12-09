"ياسين مرعي الأقل تقييما".. تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام الأردن

ستيفانو كوزين.. أول إيطالي في فلسطين وقائد نهضة جزر القمر - حوار

أول رد فعل لوزير الشباب والرياضة بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب 2025

ودع منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب من دور المجموعات، بعد الهزيمة من الأردن بثلاثية نظيفة.

ويعتبر ميدو جابر، أفضل لاعب في منتخب مصر ضد الأردن، إذ حصل على تقييم 7.7، وهو الأعلى بين اللاعبين، فيما حصل ياسين مرعي على أقل تقييم.

ووفقا لموقع "Sofascore"، جاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام الأردن كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام (7)

خط الدفاع: : كريم العراقي (7.6) - ياسين مرعي (6) - محمود الونش (6.8) - يحيى زكريا (6.3)

خط الوسط: أكرم توفيق (7.3) - غنام محمد (6.4) - مجدي أفشة (6.3) - إسلام عيسى (6.8) - ميدو جابر (7.7)

خط الهجوم: مروان حمدي (6.5)

البدلاء: محمد النني (6.9)، حسام حسن (6)، أحمد هاني (6.4)، مصطفى سعد (6.8)، محمد شريف (6.6).

اقرأ أيضًا:

منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية

"أنت عار".. المحمدي يفتح النار على كاراجر دفاعا عن صلاح