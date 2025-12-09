مباريات الأمس
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

2 0
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

1 6
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

0 0
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 1
22:00

آ. فرانكفورت

"ياسين مرعي الأقل تقييما".. تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام الأردن

كتب : هند عواد

08:20 م 09/12/2025
    مصر ضد الأردن (2)
    مصر ضد الأردن (4)
    مصر ضد الأردن (6)
    مصر ضد الأردن (7)
    مصر ضد الأردن (5)
    مصر ضد الأردن (9)
    مصر ضد الأردن (1)
    مصر ضد الأردن (8)

ودع منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب من دور المجموعات، بعد الهزيمة من الأردن بثلاثية نظيفة.

ويعتبر ميدو جابر، أفضل لاعب في منتخب مصر ضد الأردن، إذ حصل على تقييم 7.7، وهو الأعلى بين اللاعبين، فيما حصل ياسين مرعي على أقل تقييم.

ووفقا لموقع "Sofascore"، جاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام الأردن كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام (7)

خط الدفاع: : كريم العراقي (7.6) - ياسين مرعي (6) - محمود الونش (6.8) - يحيى زكريا (6.3)

خط الوسط: أكرم توفيق (7.3) - غنام محمد (6.4) - مجدي أفشة (6.3) - إسلام عيسى (6.8) - ميدو جابر (7.7)

خط الهجوم: مروان حمدي (6.5)

البدلاء: محمد النني (6.9)، حسام حسن (6)، أحمد هاني (6.4)، مصطفى سعد (6.8)، محمد شريف (6.6).

منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية

"أنت عار".. المحمدي يفتح النار على كاراجر دفاعا عن صلاح

