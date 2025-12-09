كشف حارس المرمى البرازيلي أليسون موقفهم كلاعبين من أزمة تصريحات زميلهم محمد صلاح ضد المدير الفني الهولندي أرني سلوت وإدارة نادي ليفربول.

وقال أليسون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة إنتر الإيطالي الذي تم إقامته أمس الإثنين:"غياب صلاح هو نتيجة لما فعله، وهو ذكي بما يكفي ليُدرك ذلك، لم أتحدث مع صلاح عن ذلك ولكن علاقتنا جيدة أنه ليس مجرد زميل في الفريق، فنحن نقضي وقتًا طويلًا معًا، ولا نبتعد كثيرًا عن ملعب التدريب، نحن أصدقاء جيدون نتشارك اللحظات الجميلة والسعيدة، وهذا يُكوّن رابطة قوية سنتحدث، لكن هذا أمر شخصي".

وأردف الحارس البرازيلي :"الوضع ليس سهلاً، لكننا كمجموعة نبذل قصارى جهدنا، تربطنا به علاقة شخصية، ألعب مع صلاح منذ أن جئت إلى أوروبا، سنة في روما، وثمانية أعوام مع ليفربول. أنه رجل رائع، وشخصية رائعة، وأسطورة في نادي ليفربول. هذا لا يُسعدني.. لكن في عالم كرة القدم، لا نملك الكثير من الوقت للشكوى من أي موقف".

وعندما سُئل أليسون عما إذا كان يعتقد أن صلاح سيلعب مع ليفربول مجددًا، قال: "لا أعتقد ذلك، لكنني آمل أن يلعب مجددًا مع النادي، هذا أمر شخصي بين محمد صلاح والنادي، نحن كزملاء له في الفريق وأصدقائه، نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام معه، ولكن كلاعبي ليفربول، نريد الأفضل للنادي أيضًا. نريد وضعًا مربحًا للجميع."

ورد أليسون عما إذا كان لاعبو ليفربول لا يزالون يساندون سلوت، قائلاً: "بالتأكيد، نعم..و أمامنا تحدٍّ كبير أمام إنتر فهو فريق قوي سنواجهه ويُقدم إنتر أداءً رائعًا هذا الموسم، لذا تركيزي وتركيز الفريق منصبّ على التحدي الذي سنواجهه".

موعد مباراة إنتر وليفربول

فريق ليفربول يحل ضيفًا على نظيره إنتر عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا في مباراة سيغيب عنها محمد صلاح بقرار من النادي والمدرب أرني سلوت.

تصريحات محمد صلاح

محمد صلاح خرج بتصريحات قوية عقب مباراة ليفربول وليدز التي انتهت بثلاثية لكل فريق وجلس خلالها على مقاعد البدلاء، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

