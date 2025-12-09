حرصت البلوجر المغربية حنان، زوجة نجم وسط الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر محمد النني الثانية، على تهنئة منتخب المغرب بالصعود إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب.

ونشرت حنان صورة لها رفقة ابنها مرتدية قميص المغرب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك لأسود الأطلس".

وكان منتخب المغرب، تمكن من تحقيق الفوز أمس الإثنين 8 ديسمبر الجاري، على حساب نظيره منتخب السعودية، بنتيجة هدف دون مقابل، ليضمن الصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 3 مباريات خاضهم بالمسابقة.

وخاض المنتخب المغربي 3 مباريات، خلال دور المجموعات ببطولة كأس العرب، تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين وحضر التعادل في مباراة ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

ويشارك المنتخب المغربي، في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "السعودية، عمان وجزر القمر".

