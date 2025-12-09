إعلان

"بصورة مع ابنها".. زوجة محمد النني الثانية تهنئ منتخب المغرب بالتأهل لربع نهائي كأس العرب

كتب : مصراوي

12:19 ص 09/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (16)
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (18)
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (22)
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (2)
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (9)
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (17)
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (19)
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (15)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت البلوجر المغربية حنان، زوجة نجم وسط الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر محمد النني الثانية، على تهنئة منتخب المغرب بالصعود إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب.

ونشرت حنان صورة لها رفقة ابنها مرتدية قميص المغرب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك لأسود الأطلس".

وكان منتخب المغرب، تمكن من تحقيق الفوز أمس الإثنين 8 ديسمبر الجاري، على حساب نظيره منتخب السعودية، بنتيجة هدف دون مقابل، ليضمن الصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 3 مباريات خاضهم بالمسابقة.

وخاض المنتخب المغربي 3 مباريات، خلال دور المجموعات ببطولة كأس العرب، تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين وحضر التعادل في مباراة ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

ويشارك المنتخب المغربي، في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "السعودية، عمان وجزر القمر".

أقرأ أيضًا:

"كنت عارف صفقة إمام".. إبراهيم الصغير يروي كواليس انتقالات بعض اللاعبين بين الأهلي والزمالك

رابطة الأندية تُعلن إيقاف مدرب ولاعب بيراميدز بعد مواجهة بتروجيت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد النني الثانية منتخب المغرب المغرب والسعودية منتخب المغرب الثاني بطولة كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة