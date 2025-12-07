"لقاءات متوازنة".. تاريخ مواجهات مصر والأردن قبل مباراة كأس العرب

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب الأردن، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2026 بقطر.

وتقام مباراة مصر والأردن، يوم الثلاثاء المقبل 9 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة ببطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".

تاريخ مواجهات مصر والأردن

وتعد مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الأردني يوم الثلاثاء المقبل، هي المواجهة الثالثة التي تجمع بين المنتخبين معا، حيث تواجها معا في مباراتين من قبل.

وتشهد مباريات منتخب مصر أمام منتخب الأردن، تساوي كبير في النتائج، حيث تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في مباراة وتلقى الهزيمة في آخرى.

وسجل لاعبو منتخب مصر في مرمى الأردن 3 أهداف، فيما تلقت شباكهم هدفين فقط.

نتائج مصر في بطولة كأس العرب 2025

وخاض المنتخب المصري في النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، مباراتين فقط حتى الآن، لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي مباراة واكتفى بالتعادل في المباراتين.

وسجل لاعبو منتخب مصر في النسخة الحالية من بطولة كأس العرب هدفين وتلقت شباكهم هدفين أيضًا.

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، جمعهم من مباراتين.

