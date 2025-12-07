إعلان

"حملت الفريق لسنوات".. أسطورة اليونايتد والريال ينتقد تصريحات محمد صلاح

كتب : محمد القرش

06:15 م 07/12/2025
انتقد مايكل أوين، أسطورة ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد، التصريحات التي أدلى بها محمد صلاح عقب مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد انتقد جلوسه على دكة بدلاء ليفربول للمرة الثالثة على التوالي، قبل أن يخرج عن صمته ويطلق تصريحات قوية… لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وكتب أوين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أستطيع أن أتخيل شعورك، لقد حملت هذا الفريق لسنوات طويلة وحققت كل ما يمكن تحقيقه".

واختتم: "لكن في النهاية هذه لعبة جماعية، ولا يمكنك أن تصرح علنا بما قلته، ستتوجه إلى كأس الأمم الأفريقية خلال أسبوع، لذا من الأفضل أن تتحلى بالصبر، وتستمتع بتمثيل بلدك، وتترك الأمور تتضح لك عند العودة".

