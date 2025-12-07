انتقد مايكل أوين، أسطورة ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد، التصريحات التي أدلى بها محمد صلاح عقب مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب أوين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أستطيع أن أتخيل شعورك، لقد حملت هذا الفريق لسنوات طويلة وحققت كل ما يمكن تحقيقه".

واختتم: "لكن في النهاية هذه لعبة جماعية، ولا يمكنك أن تصرح علنا بما قلته، ستتوجه إلى كأس الأمم الأفريقية خلال أسبوع، لذا من الأفضل أن تتحلى بالصبر، وتستمتع بتمثيل بلدك، وتترك الأمور تتضح لك عند العودة".

Oh @mosalah 🫣 I can imagine how you feel. You’ve carried this team for a long time and won everything there is to win. But this is a team game and you simply can’t publicly say what you’ve said. You’re going to afcon in a week. Surely you bite your lip, enjoy representing your… — Michael Owen (@themichaelowen) December 7, 2025

