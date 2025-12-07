سلوت يكشف سبب عدم مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليدز

كشف المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، أرني سلوت سبب عدم مشاركة محمد صلاح خلال مباراة ليدز.

نتيجة مباراة ليفربول وليدز

محمد صلاح جلس على مقاعد البدلاء طيلة المباراة التي أقيمت مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي وانتهت بثلاثية لكل فريق.

وقال سلوت في تصريحات أوردتها شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة، إنه لم يكن في حاجة لمحمد صلاح مع تقدمهم بهدفين نظيفين.

وأضاف مدرب ليفربول: "النتيجة بعد ذلك أصبحت 3- 2 وهنا كان يجب أن نسيطر على الكرة ولم نكن في حاجة لهدف في هذا الوقت، لذا دفعت بالياباني واتارو إندو".

وأتم المدير الفني الهولندي تصريحاته بقوله:" علينا أن نتقبل الوضع الراهن مستقبل محمد صلاح على المدى القريب سيكون مع منتخب مصر حيث يشارك في كأس أفريقيا".

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 خلال 1524 دقيقة لعب.

