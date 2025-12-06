على منصة قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت مساء أمس، بمركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لفتت مقدمة الحفل، هايدي كلوم، الأنظار، خاصة لفارق الطول بينها وبين الممثل الأمريكي كيفن هارت.

مقدمة قرعة كأس العالم 2026

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هايدي كلوم، لتقديم حفل قرعة كأس العالم 2026، وتحظى هايدي بشهرة عالمية، إذ أنها عارضة أزياء وامرأة أعمال ومقدمة برامج.

ووفقا لموقع " lavozdeibiza" الفرنسي، بدأت مسيرة هايدي كلوم المهنية بمحض الصدفة، إذ أنها وُلدت في ألمانيا، وخطت أولى خطواتها الكبيرة عام ١٩٩٢ عندما شجعتها صديقة على المشاركة في مسابقة عرض أزياء نُشرت في إحدى المجلات، وفازت بالمسابقة بتصويت شعبي، وحصلت على عقد في نيويورك، بوابة السوق العالمية.

وبرزت هايدي كلوم بشكل لافت عندما أصبحت من أشهر وجوه فيكتوريا سيكريت، إذ نالت لقب "الملاك"، وهو لقب يُمنح لأكثر عارضات العلامة التجارية تأثيرًا، ومنذ ذلك الحين، وسّعت كلوم نطاق عملها المهني، مُبتكرةً خطوط ملابس وأحذية وإكسسوارات رسّخت اسمها كعلامة تجارية.

من هي هايدي كلوم؟

بعيدًا عن منصات عرض الأزياء، أصبحت هايدي كلوم شخصيةً بارزةً في التلفزيون الأمريكي، وكان مشروعها الأبرز هومشروع رانواي، برنامج واقعي للمصممين قامت بالترويج له وإنتاجه وتقديمه لمدة 17 موسمًا.

وتشارك كلوم في لجنة تحكيم برنامج المواهب الأمريكي "أمريكا غوت تالنت"، أحد أكثر برامج اكتشاف المواهب مشاهدةً، كما تحافظ على علاقاتها بألمانيا كمنتجة مشاركة في برنامج " ألمانيا نيكست توب موديل".

وحالي تقيم هايدي كلوم، في لوس أنجلوس منذ سنوات، كما أنها تزوجت المغني البريطاني سيل (الذي تبنى ابنتها الكبرى)، وأصبحت أما لأربعة أطفال: ليني، هنري، يوهان، ولو، ولكنها انفصلت في عام 2015، وتم الطلاق عام 2015.

