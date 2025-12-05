دافع مدرب منتخب إنجلترا السابق، سام ألاردايس، عن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد تصريحات لاعب الريدز السابق، جيمي كاراجر.

وتعرض محمد صلاح، لانتقادات واسعة منذ بداية الموسم الحالي، إذ أنه سجل 5 أهداف وصنع ثلاثية فقط، خلال 19 مباراة.

وشن كاراجر، هجوما متكررا على محمد صلاح، وقال: "صلاح استهلك بدنيا وأدائه لم يعد مثل الأول، والفريق يحتاج قادة".

ورد ألاردايس عليه، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "توقف عن هذا الكلام، كلمات كاراجر سخيفة تماما وموقفه مخجل، كيف يعقل أن يفقد صلاح لياقته فجأة؟ لقد قدم موسما مذهلا العام الماضي، وهذا لا يحدث بين ليلة وضحاها".

