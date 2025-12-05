تحدث سامي الشيشيني، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن قرعة كأس العالم 2026، التي تقام مساء اليوم، بمشاركة منتخب مصر.

وقال سامي الشيشيني، في تصريحات خاصة لمصراوي: "نتحدث بصراحة لا يوجد توقع للقرعة، لأنه يوجد منتخبات كثيرة، حتى أنني غير مقتنعا أن منتخب كندا في المستوى الأول، والمجموعات أصبحت أسهل، هذا طبعا في صالح مصر، لكن ليس في صالح متعة كرة القدم، فيه منتخبات كثيرة ليست جيدة في البطولة، وهذا يقلل من المتعة ولا يعجبني".

وأضاف: "نفسنا مصر توصل لأبعد نقطة وهذا لم يحدث من قبل، لكن أيضا نتمنى الاستمتاع بكأس العالم، وأن الفرق المشاركة تكون ثقيلة، وأتمنى مجموعة سهلة لمصر، ويكون أول مرة في تاريخنا نصل إلى ما بعد المجموعات".

وواصل: "بالنسبة لاحتمالية غياب مجموعة الموت، أمر سيء فهي تضيف متعة، حتى في بطولة كأس العرب، مجموعة منتخب مصر الثاني بها منتخبات قوية مثل الأردن والكويت والإمارات، نعم يوجد صعوبة لكن متعة ومستوى حلو".

واختتم الشيشيني: "سنكون في مشكلة بكأس العالم، إذا أوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة، لأننا نتمنى وصول المنتخب لأبعد نقطة، لكنني اعترض على عدد المنتخبات بالبطولة، لأنها تزيد عدد الفرق السيئة وتقلل المتعة بالبطولة".

