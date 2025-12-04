أول تعليق من حامد حمدان بعد هدفه الأول في كأس العرب

تتجه أنظار كل محبي وعشاق كرة القدم حول العالم، مساء غد الجمعة 5 ديسمبر الجاري، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لمتابعة قرعة كأس العالم 2026.

وتبدأ مراسم قرعة كأس العالم بالعاصمة الأمريكية واشنطن غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، داخل مركز جون كينيدي للفنون.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، مشاركة المنتخب المصري، الذي يتواجد ضمن منتخبات التصنيف الثالث في البطولة.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته، في 3 دول وهم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك".

وسيمثل المنتخب المصري في قرعة كأس العالم غدا الجمعة، كل من: "خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري، حسام حسن مدرب الفراعنة وإبراهيم حسن مدير المنتخب".

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2026

وتنقل قرعة كأس العالم 2026، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، كما يتم نقل القرعة عبر القناة الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، على "يوتيوب" وكذلك الموقع الرسمي للفيفا.

يذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بعد قرار الاتحاد الدولي بزيادة عدد المنتخبات.

