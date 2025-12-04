ملخص مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

"على طريق أبو تريكة".. احتفال قوي من مدرب منتخب فلسطين بعد التعادل مع تونس

حسم التعادل بقهدف لمثله، نتيجة مباراة منتخب قطر أمام نظيره المنتخب السوري اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية، ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

وبهذا الفوز رفع منتخب سوريا رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 4 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما حصد منتخب قطر أول نقطة له في البطولة.

ويدخل منتخب قطر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: عيسى لاي - همام الأمين - طارق سلمان - عبد العزيز حاتم

خط الوسط: جاسم جابر - محمد وعد - الهاشمي الحسين

خط الهجوم: أكرم عفيف - محمد مناعي - أدميلسون جونيور.

أبرز أحداث مباراة قطر وسوريا في كأس العرب:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: عرضية من لاعب منتخب قطر، يبعدها حارس مرمى فلسطين.

الدقيقة 12: فرصة الهدف الأول تضيع من منتخب قطر، بعد تسديدة من همام الأمين من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار مرمى سوريا.

الدقيقة 15: تسديدة قوية من لاعب منتخب سوريا يتصدى لها دفاع منتخب قطر.

الدقيقة 21: تسديدةق يوة من لاعب منتخب سوريا عمر خربين، لكنها تصطدم بدفاعات قطر وتخرج إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 23: فرصة الهدف الأول تضيع على منتخب فلسطين، بعد انفراد تام من عمر خربين بالمرمي يضعها من فوق حارس المرمى ولكن مدافع قطر يبعدها من على خط المرمى.

الدقيقة 33: مطالبات من لاعبي قطر بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم يستكمل اللعب بشكل طبيعي.

الدقيقة 40: عرضية من أكرم عفيف لاعب قطر يبعدها حارس مرمى فلسطين.

الدقيقة 43: تسديدة قوية من عبد العزيز حاتم لاعب منتخب قطر ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب سوريا.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 55: هدف محقق ضتئع من منتخب قطر، بعد تسديدة من لاعب قطر ولكن يبعدها مدافع سوريا من على خط المرمى.

الدقيقة 59: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب قطر.

الدقيقة 61: حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفار.

الدقيقة 77: أحمد علاء يحرز الهدف الأول لمنتخب قطر في مرمى سوريا.

الدقيقة 85: عرضية من لاعب منتخب سوريا يبعدها دفاع سوريا.

الدقيقة 90: عمر خربين يحرز هدف التعادل لمنتخب سوريا في مرمى قطر.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 7+90: تسديدة قوية من لاعب قطر يتصدى لها حارس مرمى سوريا.

الدقيقة 8+90: نهاية المباراة.