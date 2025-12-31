مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

بالفيديو.. رونالدينيو يستعرض مهاراته في كرة القدم الشاطئية

كتب : هند عواد

03:31 م 31/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    رونالدينيو يدعم إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    رونالدينيو يدعم إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    جيوفاني دوس سانتوس خليفة رونالدينيو
  • عرض 12 صورة
    ميسي مع رونالدينيو وإيتو
  • عرض 12 صورة
    رونالدينيو مع منتخب البرازيل
  • عرض 12 صورة
    سجن رونالدينيو
  • عرض 12 صورة
    رونالدينيو
  • عرض 12 صورة
    رونالدينيو
  • عرض 12 صورة
    رونالدينيو
  • عرض 12 صورة
    رونالدينيو
  • عرض 12 صورة
    رونالدينيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، لاعب برشلونة السابق، في مقطع فيديو وهو يستعرض مهاراته في كرة القدم الشاطئية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه صاحب الـ45 عاما وهو يستمتع بالكرة الشاطئية مع مجموعة من أصدقائه.

وبدأت رحلة رونالدينيو في كرة القدم، ضمن فريق جريميو البرازيلي، وفي عام 2001 انتقل إلى باريس سان جيرمان، وبعد عامين فقط انتقل إلى برشلونة الإسباني، وكانت نقطة التحول في مسيرته، إذ حقق العديد من الألقاب المحلية والعالمية، وتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين.

اقرأ أيضًا:

هل يفسخ عقده؟.. ماذا يفعل بيراميدز مع رمضان صبحي بعد حبسه وفقا للائحة

هل يمكن أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 1000؟



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رونالدينيو رونالدينيو يستعرض مهاراته برشلونة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل"أطفال اللبيني"بفيصل إلى المفتي
حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"