بالفيديو.. رونالدينيو يستعرض مهاراته في كرة القدم الشاطئية
كتب : هند عواد
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
ظهر الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، لاعب برشلونة السابق، في مقطع فيديو وهو يستعرض مهاراته في كرة القدم الشاطئية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه صاحب الـ45 عاما وهو يستمتع بالكرة الشاطئية مع مجموعة من أصدقائه.
Ronaldinho playing foot-volley at 45 is just ridiculous.— Viralitity (@Viralitity) December 29, 2025
Still pure magic. 🇧🇷✨pic.twitter.com/3Qjfyzhi4t
وبدأت رحلة رونالدينيو في كرة القدم، ضمن فريق جريميو البرازيلي، وفي عام 2001 انتقل إلى باريس سان جيرمان، وبعد عامين فقط انتقل إلى برشلونة الإسباني، وكانت نقطة التحول في مسيرته، إذ حقق العديد من الألقاب المحلية والعالمية، وتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين.
اقرأ أيضًا:
هل يفسخ عقده؟.. ماذا يفعل بيراميدز مع رمضان صبحي بعد حبسه وفقا للائحة
هل يمكن أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 1000؟