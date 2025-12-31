بالفيديو.. رونالدينيو يستعرض مهاراته في كرة القدم الشاطئية

ظهر الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، لاعب برشلونة السابق، في مقطع فيديو وهو يستعرض مهاراته في كرة القدم الشاطئية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه صاحب الـ45 عاما وهو يستمتع بالكرة الشاطئية مع مجموعة من أصدقائه.

Ronaldinho playing foot-volley at 45 is just ridiculous.



Still pure magic. 🇧🇷✨pic.twitter.com/3Qjfyzhi4t — Viralitity (@Viralitity) December 29, 2025

وبدأت رحلة رونالدينيو في كرة القدم، ضمن فريق جريميو البرازيلي، وفي عام 2001 انتقل إلى باريس سان جيرمان، وبعد عامين فقط انتقل إلى برشلونة الإسباني، وكانت نقطة التحول في مسيرته، إذ حقق العديد من الألقاب المحلية والعالمية، وتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين.

