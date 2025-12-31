منتخب نيجيريا يفوز على أوغندا في بطولة كأس الأمم الأفريقية

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

دعمت يارا حسام حسن، ابنة مدرب منتخب مصر الأول، الفراعنة بعد التأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، ونشرت مقطع فيديو للاعبي المنتخب عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ودعم ثنائي بيراميدز المغربي محمد الشيبي ومحمود زلاكة، زميلهم في الفريق رمضان صبحي، بعد الحكم بحبسه لمدة عام مع الشغل، في قضية تزوير الامتحانات.

ونشر خماسي منتخب مصر، محمد صلاح وأحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومصطفى فتحي وحسام عبد المجيد، صورهم بقميص منتخب مصر، فيما نشر طارق حامد لاعب الزمالك السابق، صورته من تركيا.

وودع سيف فاروق جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد عبد الرؤوف مدرب الأبيض، بعد إعلان اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه.

