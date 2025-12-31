مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. ابنة حسام حسن تدعم المنتخب.. وثنائي بيراميدز يوجهان رسالة لرمضان صبحي

كتبت-هند عواد:

01:00 ص 31/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح ينشر صورته مع منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    رسالة من الشيبي إلى رمضان صبحي
  • عرض 10 صورة
    حسام عبد المجيد ينشر صورته بقميص منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    زلاكة يدعم رمضان صبحي
  • عرض 10 صورة
    طارق حامد يستمتع بعطلته في تركيا
  • عرض 10 صورة
    محمد إسماعيل ينشر صورته بقميص منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح من صالة الألعاب الرياضية
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي بقميص منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    سيف فاروق جعفر يودع أحمد عبد الرؤوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

دعمت يارا حسام حسن، ابنة مدرب منتخب مصر الأول، الفراعنة بعد التأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، ونشرت مقطع فيديو للاعبي المنتخب عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ودعم ثنائي بيراميدز المغربي محمد الشيبي ومحمود زلاكة، زميلهم في الفريق رمضان صبحي، بعد الحكم بحبسه لمدة عام مع الشغل، في قضية تزوير الامتحانات.

ونشر خماسي منتخب مصر، محمد صلاح وأحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومصطفى فتحي وحسام عبد المجيد، صورهم بقميص منتخب مصر، فيما نشر طارق حامد لاعب الزمالك السابق، صورته من تركيا.

وودع سيف فاروق جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد عبد الرؤوف مدرب الأبيض، بعد إعلان اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. مصر تتحرك رسميًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028

"استبعاد الكبار".. تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون بكأس العاصمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم حسام حسن بيراميدز رمضان صبحي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"